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Motorola выпустит специальную версию раскладушки Razr

Motorola выпустит специальную версию раскладушки Razr

В середине ноября Motorola представила сгибаемую раскладушку RAZR (2019). С тех пор компания несколько раз меняла даты выхода новинки на рынок, при этом отмечая, что смартфон не будет доступен в Китае. Тем не менее руководство компании передумало, и на CES 2020 заявило не только о выходе RAZR (2019) на рынок Поднебесной, но и о подготовке специальной версии.

Motorola RAZR (2019)

Стандартная версия Motorola RAZR (2019) для рынка Европы и США построена на базе процессора Snapdragon 710. Поскольку данная платформа не поддерживает сети пятого поколения 5G, специально для Китая компания планирует выпустить новинку на базе другого процессора. Им может стать Snapdragon 765 или Exynos 980. Такая 5G-модификация устройства появится во втором квартале 2020 года. Кроме информации о 6/128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, о данной модели ничего не известно.

Что касается глобального запуска продаж RAZR (2019), то сейчас на новинку открылся предзаказ в США и Великобритании. Поставки смартфона запланированы на 6 декабря. В перспективе компания планирует вывести раскладушку на рынки Канады, Индии, Австралии, Ближнего Востока, Африки и некоторых европейских стран. О выходе модификации смартфона с поддержкой сетей пятого поколения за пределами Китая информации не поступало.

По материалам 4pda
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