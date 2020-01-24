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Такси в аэропорт: тарифы в Европе

Такси в аэропорт: тарифы в Европе

Проезд на такси в аэропорт или из него в Европе остается дорогим удовольствием.

Об этом говорится в исследовании портала AirMundo.

Так, средняя цена поездки на такси (статистика по Европе) от аэропорта до центра города – 41 EUR. Или 1,99 EUR за километр.

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В целом в 2020 году наблюдается повышение среднего тарифа. Цены выросли в 9 из 50 аэропортов, исследуемых в AirMundo.

В каких аэропортах поездки на такси подорожали:

  • Мюнхен – с 70 EUR до 75 EUR;
  • Эдинбург – с 25 GBP до 30 GBP;
  • Москва (Домодедово) – с 2000 RUB до 2300 RUB;
  • Москва (Шереметьево) – с 1800 RUB до 2000 RUB;
  • Москва (Внуково) – с 1600 RUB до 1700 RUB;
  • Санкт-Петербург (Пулково) – с 1050 RUB до 1300 RUB;
  • Киев (Борисполь) – с 450 грн до 550 грн;
  • Стамбул (Сабига Гчен) – с 150 TRY до 200 TRY;
  • Анкара (Эсенбога) – с 94 TRY до 107 TRY.

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Страной с самым дорогим такси из аэропорта, как отмечают в исследовании, является Великобритания: в среднем проезд на такси до центра города из шести крупнейших аэропортов Великобритании стоит 78,50 EUR.

Такая цена частично связана с неблагоприятным расположением лондонских аэропортов Станстед, Лутон и Гэтвик, которые находятся далеко от центра города.

Более низкие тарифы – в Испании и Турции, где такси довольно доступно по сравнению со средним уровнем Европы. В 5 крупнейших аэропортах Испании такси до центра города стоит 27 EUR, а в 5 аэропортах Турции – 19 EUR/16 GBP.


По материалам Finance.UA
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