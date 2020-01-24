Такси в аэропорт: тарифы в Европе

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Проезд на такси в аэропорт или из него в Европе остается дорогим удовольствием.
Об этом говорится в исследовании портала AirMundo.
Так, средняя цена поездки на такси (статистика по Европе) от аэропорта до центра города – 41 EUR. Или 1,99 EUR за километр.
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В целом в 2020 году наблюдается повышение среднего тарифа. Цены выросли в 9 из 50 аэропортов, исследуемых в AirMundo.
В каких аэропортах поездки на такси подорожали:
Страной с самым дорогим такси из аэропорта, как отмечают в исследовании, является Великобритания: в среднем проезд на такси до центра города из шести крупнейших аэропортов Великобритании стоит 78,50 EUR.
Такая цена частично связана с неблагоприятным расположением лондонских аэропортов Станстед, Лутон и Гэтвик, которые находятся далеко от центра города.
Более низкие тарифы – в Испании и Турции, где такси довольно доступно по сравнению со средним уровнем Европы. В 5 крупнейших аэропортах Испании такси до центра города стоит 27 EUR, а в 5 аэропортах Турции – 19 EUR/16 GBP.
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