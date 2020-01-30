Ставки пенсионного сбора при приобретении «легковушки»

Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

“Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость”, – говорится в сообщении.

Кто является плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование:

предприятия;

учреждения и организации независимо от формы собственности;

физические лица.

Дифференцированные ставки сбора установлены в зависимости от стоимости объекта:

3% – если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4% – если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5% – если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

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В Главном сервисном центре МВД обращают внимание, что с 1 января 2020 года при определении стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации следует применять такие расчеты, в зависимости от стоимости легкового автомобиля:

не превышает или равна 346 830 грн. – уплачивается 3%;

более чем 346 830 грн., но не превышает или равна 609 580 грн. – уплачивается 4%;

более 609 580 грн. – уплачивается 5%.

Сбор уплачивается со стоимости автомобиля без учета налога на добавленную стоимость, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем цену транспортного средства.