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Ставки пенсионного сбора при приобретении «легковушки»

Ставки пенсионного сбора при приобретении «легковушки»

Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

“Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость”, – говорится в сообщении.

Кто является плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование:

  • предприятия;
  • учреждения и организации независимо от формы собственности;
  • физические лица.

Дифференцированные ставки сбора установлены в зависимости от стоимости объекта:

  • 3% – если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
  • 4% – если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
  • 5% – если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

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В Главном сервисном центре МВД обращают внимание, что с 1 января 2020 года при определении стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации следует применять такие расчеты, в зависимости от стоимости легкового автомобиля:

  • не превышает или равна 346 830 грн. – уплачивается 3%;
  • более чем 346 830 грн., но не превышает или равна 609 580 грн. – уплачивается 4%;
  • более 609 580 грн. – уплачивается 5%.

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Сбор уплачивается со стоимости автомобиля без учета налога на добавленную стоимость, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем цену транспортного средства.

По материалам Finance.UA
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