Ставки пенсионного сбора при приобретении «легковушки»

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Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.
“Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость”, – говорится в сообщении.
Кто является плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование:
Дифференцированные ставки сбора установлены в зависимости от стоимости объекта:
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В Главном сервисном центре МВД обращают внимание, что с 1 января 2020 года при определении стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации следует применять такие расчеты, в зависимости от стоимости легкового автомобиля:
Сбор уплачивается со стоимости автомобиля без учета налога на добавленную стоимость, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем цену транспортного средства.
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