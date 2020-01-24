В Rozetka назвали объем продаваемых подделок

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На Rozetka, крупнейшем в Украине маркетплейсе, иногда попадаются подделки, сообщили в компании.
“Доля продаж поддельных товаров на нашей платформе несущественна – менее 1% от всех заказов”, – ответили в Rozetka на запрос UBR.ua.
В компании объяснили, что из всех популярных украинских интернет-досок объявлений или маркетплейсов продавцу сложнее начать работать именно на Rozetka.
Для регистрации на других ресурсах продавцу достаточно контактного e-mail и/или номера телефона. Это может сделать любой желающий и полностью анонимно, отметили в интернет-магазине.
Другие платформы имеют низкий порог требований к качеству контента и документации. “Итак, любой желающий может зарегистрироваться и начать продавать поддельные товары буквально за один час. Мошеннику даже не обязательно быть субъектом предпринимательской деятельности”, – рассказали в Rozetka.
В компании подчеркнули, что процедура регистрации – закрытая, поэтому “любой желающий не может просто так начать продавать на маркетплейсе Rozetka”. В случае, когда продавцом товара выступает сама онлайн-площадка, то “вероятность приобретения подделки практически исключена”. Все поставщики компании проходят тщательную проверку, отметили в Rozetka.
По данным компании, на ее платформе представлены более 10 тыс. сторонних продавцов и миллионы товаров от них.
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