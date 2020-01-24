0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 598 0

В Rozetka назвали объем продаваемых подделок

В Rozetka назвали объем продаваемых подделок

На Rozetka, крупнейшем в Украине маркетплейсе, иногда попадаются подделки, сообщили в компании.

“Доля продаж поддельных товаров на нашей платформе несущественна – менее 1% от всех заказов”, – ответили в Rozetka на запрос UBR.ua.
В компании объяснили, что из всех популярных украинских интернет-досок объявлений или маркетплейсов продавцу сложнее начать работать именно на Rozetka.

Для регистрации на других ресурсах продавцу достаточно контактного e-mail и/или номера телефона. Это может сделать любой желающий и полностью анонимно, отметили в интернет-магазине.

Другие платформы имеют низкий порог требований к качеству контента и документации. “Итак, любой желающий может зарегистрироваться и начать продавать поддельные товары буквально за один час. Мошеннику даже не обязательно быть субъектом предпринимательской деятельности”, – рассказали в Rozetka.

В компании подчеркнули, что процедура регистрации – закрытая, поэтому “любой желающий не может просто так начать продавать на маркетплейсе Rozetka”. В случае, когда продавцом товара выступает сама онлайн-площадка, то “вероятность приобретения подделки практически исключена”. Все поставщики компании проходят тщательную проверку, отметили в Rozetka.

По данным компании, на ее платформе представлены более 10 тыс. сторонних продавцов и миллионы товаров от них.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.