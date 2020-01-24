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Украина получила 1,25 млрд евро от выпуска евробондов

Украина получила 1,25 млрд евро от выпуска евробондов

Государственная казначейская служба Украины 27 января 2020 года получила средства от облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным пресс-службы, 10-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%), тогда как доля банков составила 2%. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран Европейского Союза купили большую часть выпуска при первичном размещении, их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.

“Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета”, – отметили в пресс-службе.

По материалам РБК-Украина
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