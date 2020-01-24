Honda Jazz нового поколения: когда появится

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Летом 2020 года в Европе начнутся продажи Honda Jazz нового поколения, сообщает Autoexpress. У этой новинки будет вседорожная версия Jazz Crosstar.
Новая Honda Jazz заметно отличается от модели предыдущего поколения, хотя она и сохранила свой традиционный узнаваемый дизайн. У нового Jazz обновленная решетка радиатора, новые фары, а также сильно переработанная задняя часть.
Вседорожная версия Jazz Crosstar (она будет конкурировать с Nissan Juke) сделана таким образом, чтобы придать ей вид маленького кроссовера. Салон обит влагостойкими материалами. Это сделано, наверное, на тот случай, если вы переедете через слишком глубокий ручей или прольете кофе.
Новая Jazz получит новейшую гибридную силовую установку e:HEV. Она состоит из двух бензиновых двигателей и электромотора. До сих пор эта технология еще нигде на серийных машинах не применялась. А вот бензиновых и дизельных моторов у этой модели больше не будет.
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