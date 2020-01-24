Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,8%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,25 грн до 24,33 грн (+0,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,30/24,34 до 24,49/24,53 (+0,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,14/24,40 до 24,23/24,52 (+0,4%/+0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,1% до 1,2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, если в четверг и пятницу доллар на межбанке и на валютном рынке менялся разнонаправлено, то в понедельник оба сегмента рынка синхронизировались, и там, и там доллар в первой половине дня рос. Это указывает на вероятное продолжение ослабления гривны в краткосрочной перспективе.

На начавшейся неделе эксперт ожидает роста курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,6 грн, а наличный доллар в банках – около 24,3/24,6 грн”, – резюмирует Иосуб.