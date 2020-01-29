Где пенсионеру жить хорошо: названа идеальная страна

Какая страна идеально подходит для жизни на пенсии, пишет International Living .

На первом месте оказалась Португалия. В исследовании принимали участие 24 страны. Это страны Евросоюза – Португалия, Испания, Франция, Мальта, Ирландия, Италия и Хорватия.

В ходе исследовании учитывался уровень жизни, цены, медобслуживание и климат.

По каким критериям оценивали:

стоимость жилья (аренда или покупка);

скидки для пенсионеров (на электричество, проезд в транспорте и т.д.);

простота получения визы и вида на жительство;

цены на продукты питания; развлечения; медицинские услуги;

развитие (качественные дороги, ухоженные общественные места и прочее);

климат; безопасность; возможности для реализации бизнес-проектов, включая малый бизнес.

Топ-5 лучших стран для жизни на пенсионеров:

Португалия.

Панама.

Коста-Рика.

Мексика.

Колумбия.

Далее разместились Эквадор, Малайзия, Испания, Франция, Вьетнам.

Напомним, в Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн. По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

Как получать пенсию в Португалии:

Украина заключила двадцать договоров о социальном обеспечении украинцев, которые официально работают за границей. Среди этих стран: Латвия, Литва, Испания, Эстония, Словакия, Чехия, Болгария, Польша и Португалия.