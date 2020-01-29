Где пенсионеру жить хорошо: названа идеальная страна

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Какая страна идеально подходит для жизни на пенсии, пишет International Living.
На первом месте оказалась Португалия. В исследовании принимали участие 24 страны. Это страны Евросоюза – Португалия, Испания, Франция, Мальта, Ирландия, Италия и Хорватия.
В ходе исследовании учитывался уровень жизни, цены, медобслуживание и климат.
По каким критериям оценивали:
Топ-5 лучших стран для жизни на пенсионеров:
Далее разместились Эквадор, Малайзия, Испания, Франция, Вьетнам.
Напомним, в Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн. По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.
Как получать пенсию в Португалии:
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