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Где пенсионеру жить хорошо: названа идеальная страна

Где пенсионеру жить хорошо: названа идеальная страна

Какая страна идеально подходит для жизни на пенсии, пишет International Living.

На первом месте оказалась Португалия. В исследовании принимали участие 24 страны. Это страны Евросоюза – Португалия, Испания, Франция, Мальта, Ирландия, Италия и Хорватия.

В ходе исследовании учитывался уровень жизни, цены, медобслуживание и климат.

По каким критериям оценивали:

  • стоимость жилья (аренда или покупка);
  • скидки для пенсионеров (на электричество, проезд в транспорте и т.д.);
  • простота получения визы и вида на жительство;
  • цены на продукты питания; развлечения; медицинские услуги;
  • развитие (качественные дороги, ухоженные общественные места и прочее);
  • климат; безопасность; возможности для реализации бизнес-проектов, включая малый бизнес.

Топ-5 лучших стран для жизни на пенсионеров:

  • Португалия.
  • Панама.
  • Коста-Рика.
  • Мексика.
  • Колумбия.

Далее разместились Эквадор, Малайзия, Испания, Франция, Вьетнам.

Напомним, в Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн. По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

Как получать пенсию в Португалии:

  • Украина заключила двадцать договоров о социальном обеспечении украинцев, которые официально работают за границей. Среди этих стран: Латвия, Литва, Испания, Эстония, Словакия, Чехия, Болгария, Польша и Португалия.
  • Какие документы необходимы для получения иностранной пенсии. Копия контракта; копия разрешения на работу в государстве трудоустройства; документ о подтверждении уплаты страховых и пенсионных выплат в государстве трудоустройства; заявление в Пенсионный фонд.

Как накопить себе на пенсию

По материалам Finance.UA
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