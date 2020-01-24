Эксперты назвали главные трудности борьбы с теневой занятостью

Проблема теневой занятости для Украины остается одной из наиболее злободневных. По оценкам Государственной службы Украины по вопросам труда, на конец 2019 года без официального трудоустройства в стране работали несколько миллионов граждан.

Однако в Минэкономики говорят, что в стране снижается уровень безработицы и неформальной занятости.

Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова отмечает, что такой высокий уровень неформальной занятости – не результат временного социально-экономического кризиса, а свидетельство масштабного институционального провала. “У нас значительные региональные различия в уровне теневой экономики. От 10% в Киеве и Киевской области до 49% в Черновцах и Ровно.

Уровень неформальной занятости зависит от отраслевой структуры производства. Минимальная неформальная занятость в экспортно-сырьевых регионах, а максимальная – в тех регионах, которые являются промышленными”, – говорит Пищулина на конференции, посвященной результатам исследования. В то же время, по словам экспертов, теневая занятость несет в себе как риски, так и некоторые преимущества.

“С одной стороны, теневая экономика – это огромная коррупционная составляющая, а с другой – определенный компенсатор финансовых и экономических шоков, особенно для малого и среднего бизнеса”, – объясняет Юрий Харазишвили, главный научный сотрудник Института экономики промышленности.

Павел Розенко, украинский эксперт по вопросам социальной политики, бывший вице-премьер-министр Украины, в свою очередь, отметил, что теневая экономика в Украине в разное время развивалась из-за разных причин. Например, в 90-е у людей просто не было выбора, потому что массово закрывались государственные предприятия. “Дальше ситуация в стране несколько улучшилась, и работодатель начал давать альтернативу в виде формальной занятости. Тогда неформальная занятость перешла в категорию более выгодной. И до нашего времени это более выгодно: неформальный сектор экономики дает более высокую заработную плату, чем формальный”, – отмечает Розенко.