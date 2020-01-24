Договоры страхования жизни можно заключать в инвалюте

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк 23 января впервые выдал валютную лицензию компании по страхованию жизни. Лицензию получила страховая компания «ТАС».
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“АО “СК “ТАС” (частное) стало первой компанией среди лайф-страховщиков, получившей лицензию на проведение валютных операций. На основании этой лицензии компания сможет получать страховые платежи и производить страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Банки обязали раскрывать полную стоимость потребительского кредита
Возможность для страховых компаний, которые предоставляют услуги по страхованию жизни, получить валютную лицензию была реализована благодаря принятию Закона Украины “О валюте и валютных операциях» в рамках валютной либерализации.
Наличие у страховых компаний права проводить валютные операции будет способствовать:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как выйти на пенсию при отсутствии стажаВчера, 10:25 - 67540 12
К 2050 году в Украине будет 70% "зеленой" энергетики и 20-25% атомной — МинэкоэнергоВчера, 07:44 - 1089 6
Скупка иностранцами украинских гособлигаций может укрепить гривну - экспертВчера, 21:00 - 1170 5
Для ветеранов труда увеличат требование по возрастуВчера, 14:00 - 6559 3
Гончарук рассказал, что должно стать "религией" в УкраинеВчера, 11:00 - 1571 2
Как выйти на пенсию при отсутствии стажаВчера, 10:25 - 67540 12
Как выплачивается выходное пособие работникуВчера, 09:30 - 13400
Какие работники нужны в столицеВчера, 16:00 - 10160
Как изменятся зарплаты украинцев согласно новому Закону о трудеВчера, 20:03 - 7438
Для ветеранов труда увеличат требование по возрастуВчера, 14:00 - 6559 3
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 634
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 636
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 895
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3722
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1999