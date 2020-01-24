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Договоры страхования жизни можно заключать в инвалюте

Договоры страхования жизни можно заключать в инвалюте

Национальный банк 23 января впервые выдал валютную лицензию компании по страхованию жизни. Лицензию получила страховая компания «ТАС».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“АО “СК “ТАС” (частное) стало первой компанией среди лайф-страховщиков, получившей лицензию на проведение валютных операций. На основании этой лицензии компания сможет получать страховые платежи и производить страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте”, – говорится в сообщении.

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Возможность для страховых компаний, которые предоставляют услуги по страхованию жизни, получить валютную лицензию была реализована благодаря принятию Закона Украины “О валюте и валютных операциях» в рамках валютной либерализации.

Наличие у страховых компаний права проводить валютные операции будет способствовать:

  • развитию рынка страхования в Украине благодаря увеличению привлекательности продуктов для конечных потребителей;
  • привлечению новых клиентов и оживлению конкуренции на рынке;
  • люди, заботящиеся о здоровье, достойной старости, обеспечении будущего детей, с целью минимизации валютных рисков смогут заключать договоры страхования жизни в иностранной валюте, а также получить выплаты в иностранной валюте.
По материалам Finance.UA
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