Межбанк: НБУ решил не испытывать судьбу

Пятница опять не стала спокойным днем на межбанке.

После вчерашних “заливок” Нацбанком доллара в пределах 24,55 гривен и чуть ниже для гашения ажиотажа на торгах (что регулятору удалось сделать и откатить котировки к уровням с 24,49/24,53 до 24,27/24,30 к концу сессии четверга) – сегодня НБУ решил не испытывать судьбу и при первой же возможности вышел с откупом потраченного доллара.

Пока клиенты просыпались и рассчитывали на потенциальное снижение курса после вчерашнего отката котировок – НБУ скупил порядка $50 млн по 24,24 гривны и ушел с межбанка, зафиксировав свои порядка 30 копеек на долларе по операциям за эти два дня. Такие действия Нацбанка опять изменили весь расклад на межбанке и уже в первые два часа сессии стало понятно – что на торгах возник новый дефицит валюты.

Стартовав с утренних 24,23/24,27, к 11 часам доллар вырос до 24,26/24,285 гривен, а к 12:00 уже взлетел до 24,34/24,38. Часть продавцов долго не могли понять, они “умные или красивые”, и выжидали при продаже максимальных котировок, а покупатели надеялись на распродажу валюты от тех нерезидентов, кто решил заранее готовить гривну под аукцион по размещению ОВГЗ в следующий вторник.

Но нерезиденты все не появлялись, а время поджимало. К обеду курс вырос до 24,395/24,42 гривен, а в 14:00 они достигли отметки 24,40/24,43.

Часть покупателей перенесли свои сделки на понедельник (надеются на снижение котировок). А вот те, кого подпирало время были вынуждены уже работать по сложившимся на момент курсам. Результат – на единичных сделках к 15 часам доллар разогнали до 24,43/24,46 гривен. А затем после небольшого отката до 24,40/24,43 к 16:00 – к завершению сессии доллар опять подтянули к уровням 24,44/24,48 и даже выше.

Торги в пятницу закончились достаточно нервно и без окончательного понимания участниками рынка о перспективах по курсу в понедельник. Часть отложенного спроса явно выйдет на рынок 27 января, что может опять спровоцировать новые валютные ралли.

Главные события 24 января на межбанке:

1) Новый взлет доллара с утренних котировок 24,23/24,27 гривен до 24,44/24,48 и даже выше к завершению сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но оперативно с утра скупил $50 млн через Matching по 24,24 гривны, чем полностью изменил расклад сил на межбанке и спровоцировал в конечном итоге рост курса к концу сессии;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,2743 гривны, а официальный на 27 января составил 24,3301 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,43 / 24,46

евро – 26,94 / 26,97

российский рубль – 0,3952 / 0,3958

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1023 / 1,1025

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