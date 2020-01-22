Citroen вывела на тесты новый кроссовер

У Citroen C4 Cactus не будет второго поколения, но Citroen готовит к премьере купеобразный кроссовер, который станет наследником этой модели.

Судя по снимкам, у тестируемой машины вроде бы отсутствуют традиционная радиаторная решетка и патрубок выхлопной системы, то есть, возможно, на тесты вывели электрокар.

Новая модель не будет типичным кроссовером, лишится имени Cactus и так называемых AirBumps. Впрочем, большая часть этих защитных панелей исчезла уже в ходе рестайлинга 2017 года, после которого машину стали официально позиционировать как хетчбэк.

На фотографиях прототипа не видно выхлопных патрубков, то есть, скорее всего, перед нами — электромобиль. На то же указывает и наклейка на заднем правом окне, предупреждающая, что тестовый образец оснащен литий-ионной батареей. Здесь нет ничего удивительного, ведь пока безымянный Citroen построен на удлиненной версии платформы CMP, которую PSA и Dongfeng изначально разработали и под ДВС, и под электромоторы. Например, на той же архитектуре базируются полностью электрические Peugeot e-208 и e-2008.

Наследник C4 Cactus должен дебютировать на европейском рынке до конца текущего года. Он будет продаваться параллельно с более компактным Citroen C3 Aircross, который до определенной степени также может считаться не вполне равноценной заменой Cactus.



Фото: motor1.com