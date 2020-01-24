В Intel заявили о рекордной выручке за 2019 год

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Об итогах четвертого квартала 2019 финансового года и всего года в целом вместе с другими отчиталась и компания Intel.
Несмотря на проблемы, о которых сама Intel не стесняется говорить в открытую, и успехи AMD, продолжающей откусывать долю в каждом сегменте процессорного рынка, вынуждая прибегать к снижению цен, показатели оказались рекордными. Говоря точнее, до рекордных значений выросла выручка по итогам квартала и всего года.
В частности, за минувшую четверть Intel выручила $20,2 млрд, тогда как годом ранее показатель составлял $18,7 млрд (то есть, рост на 8%). Выручка за весь год увеличилась с $70,8 млрд до $72 млрд.
Валовая маржа снизилась и по итогам квартала, и по итогам всего года. В первом случае на 1,4 процентных пункта (до 58,8%), во втором — на 3,2 процентных пункта (58,6%). Квартальная операционная прибыль в годовом выражении выросла на 9% — с $6,2 млрд до $6,8 млрд, а чистая — на 33%, с $5,2 млрд до $6,9 млрд. Годовая же операционная прибыль сократилась на 5% — с $23,3 млрд до $22 млрд, а чистая осталась на прежнем уровне — $21 млрд.
Расходы на исследования и разработку, а также на поглощения сократились и за квартал, и за год. В первом случае с $5 млрд до $4,9 млрд, во втором — с $20,3 млрд до $19,5 млрд. За квартал Intel выкупила около 63 млн акций, потратив на это $3,5 млрд, и выплатила акционерам еще $1,4 млрд в форме дивидентов. За год акционеры получили $13,6 млрд в форме выкупа акций (272 млн ценных бумаг) и $5,6 млрд в форме выплаты дивидендов.
Производитель прогнозирует, что текущий квартал завершится выручкой в пределах $19 млрд, а всего за 2020 финансовый год планирует выручить $73,5 млрд. Да, AMD такое и не снилось, но это пока.
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