0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 341 0

Какие надбавки получат учителя по-новому

Какие надбавки получат учителя по-новому

16 января Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 0901 “О среднем образовании”. В нем предусмотрены некоторые надбавки.

Какие надбавки получат учителя:

  • За классное руководство педагогу положено 20-25%,
  • проверку работ учеников – 10-20%,
  • заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15-20%,
  • работу в инклюзивных классах – 20%.

Среди других надбавок:

  • заведование комнатами хранения оружия, тирами, паспортизированными музеями – 10-15%;
  • заведование структурными подразделениями школы – 25%;
  • заведование кабинетом, спортзалом, лабораториями, ресурсными комнатами – 10-15%;
  • заведование библиотекой – 5-15%;
  • обслуживание компьютерной техники – 10-15%;
  • внеклассную работу с учениками – 10-40%;
  • за почетные, ученые и спортивные звания – 15-30%;
  • за педагогические звания и работу в специальных школах (классах или группах) – 10-30%.

Справка Finance.ua:

С 2020 года украинские учителя будут получать такие заработные платы:

  • Зарплата молодого учителя составит 7643 грн без учета надбавок и 8701 грн – с надбавками.
  • Учитель высшей категории будет получать 10,5 тыс. грн в месяц.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.