Какие надбавки получат учителя по-новому

16 января Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 0901 “О среднем образовании”. В нем предусмотрены некоторые надбавки.

Какие надбавки получат учителя:

За классное руководство педагогу положено 20-25%,

проверку работ учеников – 10-20%,

заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15-20%,

работу в инклюзивных классах – 20%.

Среди других надбавок:

заведование комнатами хранения оружия, тирами, паспортизированными музеями – 10-15%;

заведование структурными подразделениями школы – 25%;

заведование кабинетом, спортзалом, лабораториями, ресурсными комнатами – 10-15%;

заведование библиотекой – 5-15%;

обслуживание компьютерной техники – 10-15%;

внеклассную работу с учениками – 10-40%;

за почетные, ученые и спортивные звания – 15-30%;

за педагогические звания и работу в специальных школах (классах или группах) – 10-30%.

Справка Finance.ua:

С 2020 года украинские учителя будут получать такие заработные платы:

Зарплата молодого учителя составит 7643 грн без учета надбавок и 8701 грн – с надбавками.

Учитель высшей категории будет получать 10,5 тыс. грн в месяц.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.