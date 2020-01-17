В Кабмине обещают компенсации за задержку государственных выплат

Кабинет Министров Украины инициирует введение компенсаций гражданам за задержку государственных выплат.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.

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«Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент», – сообщил премьер.

Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых производится компенсация.

Компенсации гражданам планируют ввести за задержку:

пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания;

социальных выплат;

стипендий;

заработных плат;

суммы индексации денежных доходов граждан.

Справка Finance.ua:

Согласно новым изменениям с трудовым законодательством, компенсации при увольнении работника вырастут вдвое.

За несвоевременные страховые выплаты клиенты могут требовать компенсацию морального ущерба.

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