Премьер заявляет, что скидки на тепло - не разовая акция

У теплокоммунэнерго имеется возможность делать скидку на тепло для населения в соответствии с низкой ценой на газ до конца отопительного сезона.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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“Это не разовая акция. Эта зима особенная, так как происходит переходный период – мы переходим к рыночной логике ценообразования на газ. Цены с учетом рыночной логики цены на газ значительно ниже, поэтому мы приняли решение, чтобы дать возможность для ТКЭ сделать скидку для населения и отразить ее в платежке. Это касается всей зимы. Цены в январе и феврале будут значительно ниже, чем были зимой 2018 года”, – сказал Гончарук.

Он отметил, что ТКЭ получают газ по рыночной цене от государственной компании. “Мы делаем все возможное, чтобы государственная компания предоставляла газ для теплокоммунэнерго по минимальной цене. А от ТКЭ мы требуем, чтобы они учли это, выставляя платежки. Размер конкретной платежки – это ответственность людей на местах. Но мы на центральном уровне делаем все от нас зависящее, чтобы у них была такая возможность”, – добавил Гончарук.