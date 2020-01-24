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Mercedes вдвое сократил объем производства электрокаров

Mercedes вдвое сократил объем производства электрокаров

Компания Mercedes-Benz вдвое сократила объем производства электрокаров EQC из-за нехватки батарей.

Корейский партнер LG Chem поставляет недостаточно аккумуляторов, пишет Electrek.

Издание передает, что план производства на 2020 сокращается с 60 тысяч электрических кроссоверов до 30 тысяч.

Кроме того, в Mercedes сообщили о слабых продажах электрокаров, как на европейском рынке, так и в США. Так, предварительно компания планировала реализовать 25 тысяч EQC до конца 2019-го, но по факту получилось всего семь тысяч штук.

При этом в октябре 2019 года немецкий бренд отозвал партию серийных электрических кроссоверов EQC из-за дефекта, который мог заблокировать коробку передач. То есть продажи первого электрокара Mercedes нового поколения идут далеко не самым лучшим образом.

Издание отмечает, что из-за нехватки батарей пострадал и ряд других автопроизводителей. В частности, аккумуляторов не хватает для авто моделей Hyundai Ioniq Electric, Audi e-tron и даже какое-то время дефицит тормозил производство Tesla Model 3.

По материалам ТСН
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