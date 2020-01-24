Стала известна дата выхода Android 11

Компания Google сообщила дату конференции разработчиков Google I/O, на которой состоится презентация Android 11.

Мероприятие пройдет в Shoreline Amphitheatre в американском городе Маунтин-Вью в округе Санта-Клара штата Калифорния с 12 по 14 мая.

Эту информацию раскрыл генеральный директор Google Сундар Пичаи на своей странице в Twitter.

Эксперты считают, что именно тогда и представят новую версию мобильной операционной системы Android.

Специалисты также не исключают, что в мае Google представит не только мобильную ОС, но и обновление для смартфонов Pixel. Также ожидается релиз новых приложений и инструментов для разработчиков.

Напомним, что Android 10 презентовали 7 мая 2019 года.