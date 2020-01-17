SkyUp продает билеты на острова Греции

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SkyUp будет летать на Корфу, Крит и Закинтос. Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в FACEBOOK.
“Вот три главных слова для вашего большого греческого лета. Ведь сегодня стартует продажа билетов SkyUp на острова Греции из Киева и регионов», – говорится в посте.
Продажа билетов:
Когда: с 31.05.20 до 27.09.20
Расписание: по воскресеньям.
Когда: с 25.04.20 до 11.10.20
Расписание: суббота, воскресенье.
Когда: с 26.05.20 до 02.10.20
Расписание: вторник, четверг, пятница.
Когда: с 02.05.20 до 10.10.20. Расписание: суббота.
Когда: с 27.05.20 до 10.10.20. Расписание: среда.
Когда: с 02.05.20 до 10.10.20. Расписание: среда, суббота.
Когда: с 19.05.20 до 06.10.20. Расписание: вторник.
Стоимость билета – в один конец без багажа.
Ранее Finance.ua сообщал, что SkyUp снизил цену за багаж на одном из маршрутов.. А с 16 января 2020 года в SkyUp Airlines изменили правила перевозки пассажиров и багажа.
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