SkyUp продает билеты на острова Греции

SkyUp будет летать на Корфу, Крит и Закинтос. Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в FACEBOOK.

“Вот три главных слова для вашего большого греческого лета. Ведь сегодня стартует продажа билетов SkyUp на острова Греции из Киева и регионов», – говорится в посте.

Продажа билетов:

Киев – Закинтос – от 2918 грн.

грн. Закинтос – Киев – от 2918 грн.

Когда: с 31.05.20 до 27.09.20

Расписание: по воскресеньям.

Киев – Корфу – от 2918 грн.

грн. Корфу – Киев – от 2845 грн.

Когда: с 30.05.20 до 26.09.20

Расписание: по субботам.

Киев – Ираклион – от 2918 грн.

грн. Ираклион – Киев – от 2796 грн.

Когда: с 25.04.20 до 11.10.20

Расписание: суббота, воскресенье.

Когда: с 26.05.20 до 02.10.20

Расписание: вторник, четверг, пятница.

Харьков – Ираклион – от 3345 грн.

грн. Ираклион – Харьков – от 3164 грн.

Когда: с 02.05.20 до 10.10.20. Расписание: суббота.

Когда: с 27.05.20 до 10.10.20. Расписание: среда.

Львов – Ираклион – от 2891 грн.

грн. Ираклион – Львов – от 2796 грн.

Когда: с 02.05.20 до 10.10.20. Расписание: среда, суббота.

Одесса – Ираклион – от 3034 грн.

грн. Ираклион – Одесса – от 2796 грн.

Когда: с 19.05.20 до 06.10.20. Расписание: вторник.

Стоимость билета – в один конец без багажа.

Ранее Finance.ua сообщал, что SkyUp снизил цену за багаж на одном из маршрутов.. А с 16 января 2020 года в SkyUp Airlines изменили правила перевозки пассажиров и багажа.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.