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SkyUp продает билеты на острова Греции

SkyUp продает билеты на острова Греции

SkyUp будет летать на Корфу, Крит и Закинтос. Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в FACEBOOK.

“Вот три главных слова для вашего большого греческого лета. Ведь сегодня стартует продажа билетов SkyUp на острова Греции из Киева и регионов», – говорится в посте.

Продажа билетов:

  • Киев – Закинтос – от 2918 грн.
  • Закинтос – Киев – от 2918 грн.

Когда: с 31.05.20 до 27.09.20
Расписание: по воскресеньям.

  • Киев – Корфу – от 2918 грн.
  • Корфу – Киев – от 2845 грн.
    Когда: с 30.05.20 до 26.09.20
    Расписание: по субботам.
  • Киев – Ираклион – от 2918 грн.
  • Ираклион – Киев – от 2796 грн.

Когда: с 25.04.20 до 11.10.20
Расписание: суббота, воскресенье.
Когда: с 26.05.20 до 02.10.20
Расписание: вторник, четверг, пятница.

  • Харьков – Ираклион – от 3345 грн.
  • Ираклион – Харьков – от 3164 грн.

Когда: с 02.05.20 до 10.10.20. Расписание: суббота.
Когда: с 27.05.20 до 10.10.20. Расписание: среда.

  • Львов – Ираклион – от 2891 грн.
  • Ираклион – Львов – от 2796 грн.

Когда: с 02.05.20 до 10.10.20. Расписание: среда, суббота.

  • Одесса – Ираклион – от 3034 грн.
  • Ираклион – Одесса – от 2796 грн.

Когда: с 19.05.20 до 06.10.20. Расписание: вторник.

Стоимость билета – в один конец без багажа.

Ранее Finance.ua сообщал, что SkyUp снизил цену за багаж на одном из маршрутов.. А с 16 января 2020 года в SkyUp Airlines изменили правила перевозки пассажиров и багажа.

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По материалам Finance.UA
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