Украина и Польша начали виртуальный реверс газа

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Между Украиной и Польше заработал виртуальный реверс газа.
Об этом сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в FACEBOOK.
По его словам, новые возможности активно используются украинскими трейдерами и уже начались поставки газа из Польши через ГИС Дроздовичи.
“Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9-2)”, – пояснил Макогон.
Он напомнил, что ранее нельзя было делать такие операции из-за транзитного контракта с Газпромом: Украина была вынуждены физически вывозить все объемы газа в Польшу через Дроздовичи и завозить нужные объемы назад через пункт Германовичи. Это требовало затрат на прокачку газа, а объемы поставок были ограничены техническими возможностями трубопровода Германовичи.
“Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн куб. м в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн куб. м)”, – добавил он.
Макогон отметил, что импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG терминала. Таким образом, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем виртуального реверса до 9 млн куб м в сутки или 3,3 млрд куб. м газа с польского терминала. При этом украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в польской ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд куб. м.
“Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии, и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы”, – говорится в сообщении.
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