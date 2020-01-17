Кличко опроверг информацию о срыве сроков запуска метро на Виноградарь

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена идут по графику и никаких сбоев в строительстве нет.

Об этом он заявил в ходе инспекции строительства метро на Виноградарь.

“Сейчас находимся на станции Мостицкая на глубине 20 метров. В последнее время много спекуляций в средствах массовой информации, не соответствуют действительности, что идет срыв работы, станции не откроются в поставленные сроки. С представителем “Киевметростроя” провели совещание, где он уверенно сказал, что все обязательства, которые взял на себя город, мы выполняем, и также контролируем ход работ”, – сказал Кличко.

Мэр пообещал, что в конце 2021 года две станции метро на Виноградарь будут открыты.

“Работы идут интенсивно, без сбоев сроков. Город полностью контролирует ход работ, и мы видим уже воочию изменения, которые происходят за короткий промежуток времени. Сейчас идет сборка щита, и через несколько месяцев уже будут производиться работы под землей, и дальше – работы наземные”, – сказал Кличко.

Напомним, строительство метро на Виноградарь планируют завершить до 2021 года. Это предусмотрено договором, который заключили Киевский метрополитен и победитель тендера на Prozorro ПАО “Киевметрострой” о продлении Сырецко-Печерской ветки.

Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра предполагается строительство двух станций – “Мостицкая” и “Проспект Правды” – и ответвление в сторону станции “Виноградарь” для дальнейшего продления линии.