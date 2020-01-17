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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,598 млн и 35,322 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” равно количеству предложениям “Куплю” (39 и 39), максимальный курс продажи доллара 24,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,32-24,33 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 83,920 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,4500 – 7 777
24,3300 – 20 000
24,3300 – 30 000
24,3300 – 200 000
24,3300 – 10 000
24,3300 – 20 000
24,3300 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,2000 – 3 000
24,2400 – 3 000
24,2500 – 20 000
24,3300 – 20 000
24,3500 – 20 000
24,3500 – 20 000
24,3500 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,3859 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3074 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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