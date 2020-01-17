По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,598 млн и 35,322 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” равно количеству предложениям “Куплю” (39 и 39), максимальный курс продажи доллара 24,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,32-24,33 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 83,920 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,4500 – 7 777

24,3300 – 20 000

24,3300 – 30 000

24,3300 – 200 000

24,3300 – 10 000

24,3300 – 20 000

24,3300 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,2000 – 3 000

24,2400 – 3 000

24,2500 – 20 000

24,3300 – 20 000

24,3500 – 20 000

24,3500 – 20 000

24,3500 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,3859 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3074 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.