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Иностранцы будут проверять качество дорог в Украине

Иностранцы будут проверять качество дорог в Украине

Качество дорог в Украине будет проверять не Укравтодор, а иностранные компании или инженеры-консультанты, которые рискуют своей репутацией.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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“Мы убрали конфликт интересов в Укравтодоре, когда они сами принимали работы и проверяли качество, теперь это по международным, национальным дорогам будут выполнять, в том числе, иностранные компании, или инженеры-консультанты, которые собственно, рискуют своей репутацией и не будут иметь мотивации принимать некачественные работы”, – сказал Криклий.

По материалам УНН
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