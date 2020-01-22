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Broadcom заключила соглашение с Apple на $15 млрд

Broadcom заключила соглашение с Apple на $15 млрд

Американский производитель микрочипов Broadcom и корпорация Apple заключили новое соглашение на поставку комплектующих для продукции Apple. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что стороны заключили контракт на $15 млрд на 3,5 года.

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В сообщении не указано, какие компоненты Broadcom будут предоставлять производителю iPhone. Аналитики считают, что в новых iPhone 11 используется несколько чипов Broadcom, включая компоненты для Wi-Fi и Bluetooth, а также внешний радиочастотный чип под маркой Avago, который помогает телефону подключаться к беспроводным сетям.

Эксперты считают, что Apple выпустит 5G-смартфоны в течение следующих нескольких лет, что позволит компаниям, которые производят беспроводные компоненты, возможность получить новый бизнес и продавать компоненты, совместимые с технологией 5G.

Фондовый рынок отреагировал на расширение партнерства Broadcom и Apple ростом котировок первой более чем на 2%. В то же время акции конкурирующего чипмейкера Skyworks Solutions упали в цене на 7,7%.

По материалам Mind
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