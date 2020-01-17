Межбанк: причин "не скучать" будет немало

Пятница на валютном рынке пройдет с элементами курсовой интриги и достаточно динамично, несмотря на эффект окончания недели. Причин “не скучать” у банков и их клиентов будет немало. Вот основные:

1) Курсовая “свечка” по доллару на вчерашних торгах порядком озадачила как покупателей валюты , так и продавцов. Напомним, что курс в начале сессии четверга взлетел до уровней выше 24,55 гривен, а затем – после продаж Нацбанка – резко обвалился до цены продажи в 24,30 к концу дня. Основной вопрос сегодня у продавцов – не пора быстро продать, пока не просел дальше, или все же подождать возможного нового взлета. У покупателей вопрос стоит иначе – как и когда не “задорого” купиться – сейчас или чуть позже. Наше мнение – колебания по курсу сегодня будут продолжаться, но перспективы по укреплению гривны в ближайшие дни – улучшатся;

2) Поведение НБУ. Продажи регулятором доллара в среду и четверг с целью сбить рост курса – оказали свое воздействие на рынок и курс начал падать. Но лишь благодаря “заливкам” НБУ. Будет ли он продолжать тратить резервы – тот еще вопрос, учитывая задачи Нацбанка по увеличению ЗВР и предстоящие внешние выплаты долгов. НБУ остается фактически “законодателем” цены валюты на рынке за счет котировок своих интервенций. Скорее всего Нацбанк постарается откупить сегодня и в начале следующей недели потраченное за эти два дня, подтолкнув в четверг доллар к проседанию за счет своих операций на межбанке;

3) Логика покупателей. Скачки курса последних дней порядком взбудоражили желающих купить валюту и скорее всего – они предпочтут не рисковать и будут закрывать свои сделки по текущему курсу, не особо играя в валютную рулетку по курсу. Таким образом, существенного снижения спроса на валюту не ожидается.

Что еще психологически повлияет на поведение участников торгов :

1) Предстоящие в следующий вторник продажи новых ОВГЗ, в том числе и “фишки” этого года от Минфина – облигаций на 7 лет. Это теоретически увеличит объем продаваемой валюты нерезидентами под их покупки и сыграет в пользу гривны;

2) Поведение наличного рынка, который постепенно снижает котировки. В первую очередь – приема (опасаясь проседания курса на межбанке), но и ценники продажи также пошли вниз. Это “помогает” гривне и показывает настроения на наличном рынке;

В конечном итоге, “погоду” на рынке сегодня будут формировать – Нацбанк (с его выходами/невыходами на торги с интервенциями) и курсовые задачи и поведение местных клиентов (часть из них получает новые порции возмещений НДС, что влияет на спрос и предложение валюты на торгах).

Мы прогнозируем на пятницу объем операций на межбанке в пределах до $ 220 млн при совершении до 540 сделок с достаточно широким коридором по доллару в пределах 24,15-24,40 гривен и полной зависимостью рынка от действий местных крупных игроков и Нацбанка.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,27 / 24,30

евро – 26,86 / 26,89

российский рубль – 0,3915 / 0,3924

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