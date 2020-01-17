Когда начнется мировой кризис: экономист назвал сроки

В октябрьском прогнозе МВФ ожидал по итогам 2019 года увеличения мирового ВВП на 3%, отмечая, что это будет самый низкий уровень роста экономики с минувшего кризиса 2008-2009 годов.

В январском докладе предварительная оценка еще хуже: только 2,9% роста мирового ВВП в 2019 году.

При этом в МВФ отмечают, что после заключения “перемирия” уменьшился риск обострения торговой войны между США и Китаем, которая рассматривалась как один из основных факторов замедления мирового экономического роста. До этого эксперты фонда ожидали, что новый мировой кризис начнется в 2020 году. Теперь, как полагает экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук, ожидать проблем нужно позже – к 2021 году.

“Новая “Великая депрессия” реальна. Вопрос только в том, в какой момент она начнется. Это зависит от множества факторов, но она неминуема. Я прогнозирую, что кризис начнется все-таки не в 2020-м, а в 2021 году. Хотя бы потому, что [президент США Дональд] Трамп будет делать все от него зависящее, чтобы не допустить обвала экономики накануне выборов. Американцы, можно сказать, “голосуют кошельками”. Поэтому сохранение позитивной динамики в американской экономике для Трампа очень важно”, – считает Кушнирук.