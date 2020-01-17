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Строительство "Северного потока-2" задержится как минимум на 2 года, - Atlantic Council

Строительство "Северного потока-2" задержится как минимум на 2 года, - Atlantic Council

Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство “Северного потока-2” задержится как минимум на 2 года.

Об этом он сказал на форуме в Давосе.

Он заявил, что строительство российского газопровода задержится на 2 года или даже больше.

“Строительство российского газопровода “Северный поток-2” задержится на два года или даже больше”, – сказал Хербст.

По его словам, этот газопровод дает РФ возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом. Он также отметил, что наибольшие риски для Украины в энергетическом секторе, по-прежнему, связаны с усилиями Кремля политизировать вопрос газа, а наибольшая возможность – продолжать реформу в газовом секторе и модернизировать газотранспортную систему.

По материалам РБК-Украина
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