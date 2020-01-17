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Коболев назвал для Европы преимущества использования украинской ГТС

Коболев назвал для Европы преимущества использования украинской ГТС

Использование европейскими потребителями украинской инфраструктуры поможет оператору газотранспортной системы (ГТС) Украины зарабатывать деньги.

Об этом во время выступления на форуме в Давосе сказал председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что газотранспортная система Украины может использоваться не только для транзита российского газа.
“Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом, Польша может получать газ из Словакии”, – отметил он.

Кроме того, председатель правления НАК предложил европейским трейдерам использовать украинские хранилища газа.
“Все знают, что объем наших хранилищ является избыточным для украинских потребителей. Как минимум 10 млрд кубометров хранилищ могут удовлетворять потребности европейских потребителей”, – сказал Коболев.

По материалам УКРИНФОРМ
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