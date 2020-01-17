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Сорос планирует выделить $1 млрд на борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата

Сорос планирует выделить $1 млрд на борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что выделит 1 миллиард долларов на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Bloomberg.

В своей речи миллиардер вспомнил «перегретую» экономику США, доминирование Facebook и авторитарное правление Си Цзиньпина, Нарендры Моди, Джейра Болсонаро и Дональда Трампа, которого он назвал «мошенником и абсолютным нарциссом».

Международную платформу для обучения и исследований, которая будет бороться с авторитарными правительствами и изменениями климата, планируют запустить на базе университетской сети «Открытое общество». Университет откроют в сотрудничестве с Центрально-Европейским университетом, который поддерживает Сорос, и Бард-колледжем.

«В долгосрочной стратегии наша главная цель заключается в доступе к качественному образованию, в частности образованию, которое укрепляет автономию личности, развивает критическое мышление, подчеркивая академическую свободу. Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и судьбу мира», – сказал Сорос.

По материалам hromadske.tv
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