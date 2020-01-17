Дизельгейт: Volkswagen выплатит рекордный экологический штраф в Канаде

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen выплатит в Канаде около $150 миллионов штрафа за нарушение экологических норм во время “дизельгейта”.
Соответствующее решение было принято судом провинции Онтарио.
Сумма штрафа была согласована сторонами обвинения и защиты и более чем в 20 раз превышает предыдущий канадский рекордный экологический штраф, выписанный горно-добывающей компании в 2014 году.
Поскольку Volkswagen полностью признал свою вину по всем 60 пунктам обвинения, апелляции на это решение не ожидается. Компания подтвердила, что незаконно завезла в Канаду 130 тысяч автомобилей, которые нарушали местные экологические стандарты.
Кроме штрафа, средства от которого будут распределены между канадскими провинциями, в зависимости от количества незаконно завезенных туда автомобилей, во время судебного процесса в Volkswagen также заявили, что в течение последних лет потратили на различные программы по компенсации убытков, вызванных этим, более $2 миллиардов.
Напомним, в результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на несколько миллионов проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.
“Дизельгейт” вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг соглашения с властями США о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.
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