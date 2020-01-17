Средняя выплата больничных выросла на четверть

Средний размер пособия по больничным от Фонда социального страхования Украины по итогам 2019 года составил 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода).

Больничные выплачивают за наступление одного из таких страховых случаев:

временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

необходимости ухода за больным ребенком;

необходимости ухода за больным членом семьи;

ухода за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;

карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;

временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, ниже оплачиваемую работу;

протезирования с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;

пребывание на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения после перенесенных заболеваний и травм.

Справка Finance.ua:

С сентября 2017 в Украине в тестовом режиме запущена система eHealth.

В рамках системы действует правительственная программа Доступные лекарства, где по состоянию на ноябрь было зарегистрировано 1132 аптеки и 7 тыс. мест отпуска лекарств.