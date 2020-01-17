0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Средняя выплата больничных выросла на четверть

Средняя выплата больничных выросла на четверть

Средний размер пособия по больничным от Фонда социального страхования Украины по итогам 2019 года составил 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода).

Больничные выплачивают за наступление одного из таких страховых случаев:

  • временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;
  • необходимости ухода за больным ребенком;
  • необходимости ухода за больным членом семьи;
  • ухода за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;

Как экономить на лекарствах 💊

  • карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;
  • временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, ниже оплачиваемую работу;
  • протезирования с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
  • пребывание на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения после перенесенных заболеваний и травм.

Справка Finance.ua:

  • С сентября 2017 в Украине в тестовом режиме запущена система eHealth.
  • В рамках системы действует правительственная программа Доступные лекарства, где по состоянию на ноябрь было зарегистрировано 1132 аптеки и 7 тыс. мест отпуска лекарств.
  • С 1 апреля 2020 года Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.