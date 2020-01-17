Средняя выплата больничных выросла на четверть

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Средний размер пособия по больничным от Фонда социального страхования Украины по итогам 2019 года составил 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода).
Больничные выплачивают за наступление одного из таких страховых случаев:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина к 2050 г. откажется от угольной генерации, достигнет доли ВИЭ в 70% - МинэкоэнергоВчера, 06:20 - 835 12
В Украине требуют отменить новые монетыВчера, 12:40 - 9696 10
УЗ отдадут в управление немецкой Deutsche Bahn на 10 лет - ГончарукВчера, 09:45 - 2300 10
"Нова Пошта" планирует инвестировать в развитие 100 миллионов долларов за годВчера, 07:10 - 4114 7
Промпроизводство в Украине упало после трех лет роста (инфографика)Вчера, 08:34 - 986 5
Ryanair устроил распродажу миллиона билетовВчера, 16:16 - 10062
В Украине требуют отменить новые монетыВчера, 12:40 - 9696 10
Межбанк: большой спрос будет "давить" на курсВчера, 11:25 - 6468 1
Что изменилось в порядке учета плательщиков ЕСВВчера, 20:04 - 4168
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 3318 4
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)Вчера, 16:10 - 158
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 416
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2999
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1654
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1474 1