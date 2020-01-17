Что изменится в правилах финансового мониторинга

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28 апреля 2020 года вступит в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Операции с виртуальными активами подпадут под финансовый мониторинг.
Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова.
“Новым законом мы одновременно и ослабили финансовый мониторинг для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан, и усилили контроль для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью”, – отметила министр.
Увеличен предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшили список признаков операций, о которых нужно обязательно сообщать – теперь их всего четыре.
“Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн”, – отметила она.
Подозрительными могут считаться:
Операции с криптовалютами отныне будет проверять финансовый мониторинг:
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