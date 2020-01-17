Что изменится в правилах финансового мониторинга

28 апреля 2020 года вступит в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Операции с виртуальными активами подпадут под финансовый мониторинг.

Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

“Новым законом мы одновременно и ослабили финансовый мониторинг для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан, и усилили контроль для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью”, – отметила министр.

Увеличен предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшили список признаков операций, о которых нужно обязательно сообщать – теперь их всего четыре.

“Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн”, – отметила она.

Подозрительными могут считаться:

сложные финансовые операции;

необычно большие;

проведенные необычным способом;

операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.

Операции с криптовалютами отныне будет проверять финансовый мониторинг:

В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые оказывают услуги по обмену, хранению, продаже, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютами.

Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте.

Клиент в ответ должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.

Если такая операция покажется подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу финансового мониторинга.

Справка Finance.ua: