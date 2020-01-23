В Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету (видео)

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В Швейцарии начнут продавать уникальную монету. Она является самой маленькой на планете и на ней изображен показывающий язык Эйнштейн. Цена изделия – 185 евро.
Монетный двор Швейцарии выпустил рекордно маленькую золотую монету с изображением физика Альберта Эйнштейна, показывающего язык, пишет Associated Press.
Весит монета 0,063 грамма, ее диаметр – 2,96 миллиметра. Номинал монеты составляет четверть швейцарского франка (0,26 доллара).
Лицо Нобелевского лауреата практически невозможно разглядеть, поэтому монета будет продаваться с “довеском” в виде увеличительного стекла и осветительного прибора за 199 швейцарских франков (примерно 185 евро). Всего монет, на которых знаменитый физик показывает язык, отчеканили 999.
В Монетном дворе рассказали, что на выпуск изделия их вдохновил сам Эйнштейн, который почти треть своей жизни провел в Швейцарии.
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