Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше

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Размер штрафов в Польше больше, чем в Украине.
Об этом сообщает портал “Киев автомобильный”.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, предлагаем ознакомиться с размером штрафов в Польше.
На какие суммы и за что штрафуют:
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За превышение допустимой скорости:
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