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Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше

Размер штрафов в Польше больше, чем в Украине.

Об этом сообщает портал “Киев автомобильный”.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, предлагаем ознакомиться с размером штрафов в Польше.

На какие суммы и за что штрафуют:

  • за пользование мобильным телефоном во время вождения – 200 zl;
  • движение с непристегнутыми ремнями безопасности – 100 zl;
  • проезд на красный свет светофора – 300-500 zl;
  • нарушение ПДД, которое могло вызвать аварийную ситуацию или ДТП – 500 zl;
  • вождение в нетрезвом состоянии – от 500 zl и потеря водительских прав;

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  • движение с невключенными фарами – 300-500 zl;
  • парковка в запрещенном месте – 100-500 zl;
  • непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе – 350 zl;
  • непредоставление преимущества в движении маршрутному транспорту – 100-500 zl;
  • нарушение правил обгона – 300-500 zl;
  • превышение количества пассажиров – по 100 zl за пассажира и потеря водительских прав на 3 мес.

За превышение допустимой скорости:

  • на 10 км/ч – до 50 zl;
  • на 11-20 км/ч – от 50 до 100 zl;
  • на 21-30 км/ч – от 100 до 200 zl;

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  • на 31-40 км/ч – от 200 до 300 zl;
  • на 41-50 км/ч – от 300 до 400 zl;
  • более 50 км/ч – от 400 до 500 zl (и изъятие водительского удостоверения на 3 месяца, если скорость превышена в населенном пункте).

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По материалам Finance.UA
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