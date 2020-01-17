Ryanair устроил распродажу миллиона билетов

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Ирландский лоукост Ryanair распродает билеты на рейсы по Европе со скидками до 20% на миллион мест.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Период: приобрести акционные билеты можно до 26 января 2020 года на путешествия в период с февраля по июнь 2020 года.
В акцию включены два украинских города, из которых лоукост осуществляет полеты – Киев (аэропорт “Борисполь”) и Львов.
Цены на билеты в одну сторону:
Больше рейсов можно найти по ссылке.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
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