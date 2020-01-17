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Ryanair устроил распродажу миллиона билетов

Ryanair устроил распродажу миллиона билетов

Ирландский лоукост Ryanair распродает билеты на рейсы по Европе со скидками до 20% на миллион мест.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Период: приобрести акционные билеты можно до 26 января 2020 года на путешествия в период с февраля по июнь 2020 года.

В акцию включены два украинских города, из которых лоукост осуществляет полеты – Киев (аэропорт “Борисполь”) и Львов.

Цены на билеты в одну сторону:

  • Киев – Вильнюс – €9,99$
  • Львов – Будапешт – €12,99;
  • Киев – Братислава – €13,99;
  • Киев – Стокгольм – €14,99;
  • Львов – Лондон (Станстед) – €18,99;
  • Киев – Мадрид – €30,64.

Больше рейсов можно найти по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Ryanair осуществляет полеты из нескольких украинских городов – Киева, Львова, Харькова, Херсона и Одессы.
  • Ryanair изменил структуру тарифов, ввел возможность предварительного заказа питания на свои рейсы и изменил максимальный сбор за приоритетную посадку.
  • 15 января Ryanair начал выполнять рейсы по маршруту из Катовице (Польша) в Херсон.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.

Лучшие кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
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