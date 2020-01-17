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Что изменилось в порядке учета плательщиков ЕСВ

Что изменилось в порядке учета плательщиков ЕСВ

С 19 января вступил в силу приказ Минфина, который внес некоторые изменения в порядок учета плательщиков ЕСВ.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины на странице в Facebook.

Изменения, ожидающие порядок учета плательщиков ЕСВ:

— Уточняется порядок учета в контролирующих органах членов фермерских хозяйств.

— Устанавливаются особенности учета физических лиц, которые зарегистрированы как предприниматели и при этом осуществляют независимую профессиональную деятельность.

Такие физические лица учитываются в контролирующем органе как физические лица – предприниматели с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности, которая устанавливается на основании:

  • поданного в контролирующий орган заявления по ф. № 1-ЕСВ с примечанием «Изменения» и копии документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности;

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  • или сведений (данных) соответствующего уполномоченного органа или реестра, которым обеспечивается регистрация независимой профессиональной деятельности;
  • или заявления и документов, представленных в соответствии с подпунктом 4 пункта 6.7 раздела VI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 № 1588, зарегистрированного в Минюсте 29.12.2011 за № 1562/20300 (в редакции приказа Минфина от 22.04.2014 № 462, с изменениями).
  • Приказом уточняются документы, которые необходимо подать в контролирующий орган плательщикам единого взноса, на которых не распространяется действие Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», в случае принятия соответствующими органами (лицами) решения о ликвидации, прекращении деятельности.

Указанные плательщики единого взноса обязаны за 10 дней со дня принятия соответствующего решения подать в контролирующий орган заявление о снятии с учета плательщика единого взноса по форме № 7-ЕСВ и в зависимости от категории страхователя копии соответствующих документов. Подробнее о документах читайте тут.

Справка Finance.ua:

  • Задолженность по уплате единого социального взноса не может быть причиной перевода ФЛП с упрощенной системы налогообложения на общую.
По материалам Finance.UA
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