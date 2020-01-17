Что изменилось в порядке учета плательщиков ЕСВ

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С 19 января вступил в силу приказ Минфина, который внес некоторые изменения в порядок учета плательщиков ЕСВ.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины на странице в Facebook.
Изменения, ожидающие порядок учета плательщиков ЕСВ:
— Уточняется порядок учета в контролирующих органах членов фермерских хозяйств.
— Устанавливаются особенности учета физических лиц, которые зарегистрированы как предприниматели и при этом осуществляют независимую профессиональную деятельность.
Такие физические лица учитываются в контролирующем органе как физические лица – предприниматели с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности, которая устанавливается на основании:
Указанные плательщики единого взноса обязаны за 10 дней со дня принятия соответствующего решения подать в контролирующий орган заявление о снятии с учета плательщика единого взноса по форме № 7-ЕСВ и в зависимости от категории страхователя копии соответствующих документов. Подробнее о документах читайте тут.
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