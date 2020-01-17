Е-паспорта в Украине: Минцифры назвало дату запуска

Электронные ID-карту и заграничный биометрический паспорт обещают запустить до конца февраля.

Об этом сообщается на странице сервиса “Дия” в FACEBOOK.

“ID-карта и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами, которые будут всегда с тобой. Конечно, если ты не забудешь смартфон дома”, – отмечается в сообщении.

Особенность использования: электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу. Но можно «забыть» о физическом паспорте в большинстве бытовых ситуаций.

Как и где можно использовать цифровой документ:

во время поездок на железнодорожном или воздушном транспорте в пределах страны;

в почтовых отделениях;

во время медицинского обслуживания, банковских операций;

когда надо предъявить правоохранительным органам и полиции документ, удостоверяющий личность;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;

при покупке алкогольных, слабоалкогольных напитков или табачных изделий;

при входе в административные здания;

в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Справка Finance.ua:

В Минцифры анонсировали официальный релиз мобильного приложения “Дия” на 30 января 2020 года.

16 декабря 2019 года приложение “государства в смартфоне” запустилось в тестовом режиме.

Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.