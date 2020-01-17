В Европе прогнозируют сокращение авторынка

В 2020 году авторынку Европы прогнозируют сокращение ориентировочно на 2%.

Об этом сообщает европейская ассоциация автопроизводителей ACEA.

Отмечается, что в 2019 году реализация авто выросла всего на 1,2% по сравнению с отметкой 2018-го. Это связывают с экономической напряженностью между США и Китаем, а также с постоянно ужесточающимися экологическими стандартами в ЕС.

В частности, в 2020-2021 годах страны-участники Парижского климатического договора продолжат ограничивать право на использование топливных авто.

При этом аналитики прогнозируют рост продаж электрокаров на 32%. Вместе с тем, учитывая, какая доля электрического транспорта продается от общего количества – это сложно назвать серьезным скачком.

Тем не менее именно выпуск электрокаров и гибридов должен помочь автогигантам удержаться на плаву в ближайшие годы. Дело в том, что будет снижено разрешимое количество выбросов до 95 граммов за машину на километр.