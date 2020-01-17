Belavia начнет летать из Харькова в Минск

Belavia увеличит частоту рейсов Харьков — Минск до семи в неделю.

Когда начнет летать – с 30 апреля.

Белорусская авиакомпания Belavia с 30 апреля 2020 года увеличивает частоту выполнения прямых рейсов из Харькова в Минск с пяти до семи в неделю.

Об этом сообщают в аэропорту Харьков.

• Вылеты: пн, вт, ср, пт, сб (с 30.04.2020 ежедневно)

• Время полёта – 1 час 12 минут

Цена на билеты указана в один конец без учёта багажа и актуальна на момент публикации.

Билеты доступны к продаже в авиакассах по номеру 0 800 303 803 и на сайте авиакомпании belavia.by.

Актуальная стоимость билета в одну сторону без учета багажа составляет от $80.

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