Belavia начнет летать из Харькова в Минск

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Belavia увеличит частоту рейсов Харьков — Минск до семи в неделю.
Когда начнет летать – с 30 апреля.
Белорусская авиакомпания Belavia с 30 апреля 2020 года увеличивает частоту выполнения прямых рейсов из Харькова в Минск с пяти до семи в неделю.
Об этом сообщают в аэропорту Харьков.
• Вылеты: пн, вт, ср, пт, сб (с 30.04.2020 ежедневно)
• Время полёта – 1 час 12 минут
Билеты доступны к продаже в авиакассах по номеру 0 800 303 803 и на сайте авиакомпании belavia.by.
Актуальная стоимость билета в одну сторону без учета багажа составляет от $80.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%Вчера, 15:15 - 10653 10
"Воля" меняет тарифы с 1 февраляВчера, 11:10 - 6463 10
Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкираВчера, 11:51 - 5107 10
Украина к 2050 г. откажется от угольной генерации, достигнет доли ВИЭ в 70% - Минэкоэнерго8 ч. назад - 396 9
"Нова Пошта" планирует инвестировать в развитие 100 миллионов долларов за год7 ч. назад - 1544 6
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%Вчера, 15:15 - 10653 10
Найман пугает мировым долговым кризисомВчера, 21:00 - 4897 1
Vodafone запускает «Умный учет» водыВчера, 16:45 - 4426
Межбанк: большой спрос будет "давить" на курс3 ч. назад - 2958 2
В Украине теперь можно пользоваться мобильной связью в самолетах: ценыВчера, 19:03 - 2246 4
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Вчера, 17:10 - 273
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2771
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1547
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1402 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2296