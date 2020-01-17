Водитель взыскал 10 тыс. грн за моральный ущерб со страховой компании и с виновника ДТП

Водитель взыскал средства со страховой компании и с виновника ДТП через суд.

Об этом сообщает “Дорожный адвокат” на своей странице в FACEBOOK.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz GL попал в дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей. Автомобиль ЗАЗ столкнулся с автомобилем ВАЗ, и автомобиль ЗАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz GL, который двигался во встречном направлении.

В результате этого ДТП автомобиль Mercedes-Benz GL получил повреждения на сумму 207 тыс. грн. Все участники ДТП имели страховые полисы. Виновником ДТП признан водитель автомобиля ВАЗ. Также установлено, что водители ЗАЗ и Mercedes-Benz GL были не в состоянии избежать столкновения.

Несмотря на это, и страховая компания, и виновник ДТП отказывались оплатить водителю Mercedes-Benz GL ущерб, полученный в результате ДТП.

Получив отказ, водитель Mercedes-Benz GL подал иск в суд о взыскании со страховой компании и виновника ДТП страхового возмещения в размере 207 тыс. грн.

Дополнительно водитель Mercedes-Benz GL требовал через суд взыскать со страховой компании и виновника ДТП водителя ВАЗ 21099 моральный ущерб в размере 50 тыс. грн. с каждого.

По результатам рассмотрения дела №554/17904/14-ц Верховным судом в декабре 2019 решено взыскать со страховой компании в пределах установленного страхового лимита возмещения – 50 тыс. грн. и с водителя ВАЗ – разницу между фактическим размером ущерба и страховой выплатой.

Кроме этого, суд решил взыскать с водителя ВАЗ в пользу водителя Mercedes-Benz GL 10 тыс. грн. морального ущерба, причиненного этой волокитой.

Справка Finance.ua

Как действовать при ДТП

остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

нужно вызвать специальные службы: скорую помощь (при необходимости), сотрудников полиции и сообщите в страховую компанию о ДТП ;

не нужно перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к происшествию. Если кто-то до прибытия полиции пытается изменить место расположения предметов на месте происшествия, постарайтесь помешать этому и зафиксировать на видеокамеру телефона;

попробуйте найти свидетелей. Договоритесь с этими людьми о засвидетельствовании в случае необходимости обстоятельств происшествия. Обязательно запишите их контактные данные, в частности ФИО , номера телефонов, адрес, номерные знаки автомобилей;

зафиксируйте на камеру телефона все, что произошло после происшествия. Сделайте фото места ДТП со всех возможных ракурсов и на разных расстояниях;