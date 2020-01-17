Водитель взыскал 10 тыс. грн за моральный ущерб со страховой компании и с виновника ДТП

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Водитель взыскал средства со страховой компании и с виновника ДТП через суд.
Об этом сообщает “Дорожный адвокат” на своей странице в FACEBOOK.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz GL попал в дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей. Автомобиль ЗАЗ столкнулся с автомобилем ВАЗ, и автомобиль ЗАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz GL, который двигался во встречном направлении.
В результате этого ДТП автомобиль Mercedes-Benz GL получил повреждения на сумму 207 тыс. грн. Все участники ДТП имели страховые полисы. Виновником ДТП признан водитель автомобиля ВАЗ. Также установлено, что водители ЗАЗ и Mercedes-Benz GL были не в состоянии избежать столкновения.
Несмотря на это, и страховая компания, и виновник ДТП отказывались оплатить водителю Mercedes-Benz GL ущерб, полученный в результате ДТП.
Получив отказ, водитель Mercedes-Benz GL подал иск в суд о взыскании со страховой компании и виновника ДТП страхового возмещения в размере 207 тыс. грн.
Дополнительно водитель Mercedes-Benz GL требовал через суд взыскать со страховой компании и виновника ДТП водителя ВАЗ 21099 моральный ущерб в размере 50 тыс. грн. с каждого.
По результатам рассмотрения дела №554/17904/14-ц Верховным судом в декабре 2019 решено взыскать со страховой компании в пределах установленного страхового лимита возмещения – 50 тыс. грн. и с водителя ВАЗ – разницу между фактическим размером ущерба и страховой выплатой.
Кроме этого, суд решил взыскать с водителя ВАЗ в пользу водителя Mercedes-Benz GL 10 тыс. грн. морального ущерба, причиненного этой волокитой.
Как действовать при ДТП
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