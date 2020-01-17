В Укравтодоре показали, какие новые окружные появятся в 2020 году (карта)

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В 2020 году в Украине планируют построить и восстановить девять важных объездов вокруг крупных городов, которые позволят значительно разгрузить их улицы.
Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.
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Отмечается, что в этом году дорожники готовятся продолжить строительство северной объездной Житомира, северной кольцевой Ровно, юго-западного обхода Полтавы, южной объездной Днепра и города Дунаевцы (на участке между Черновцами и Хмельницким).
Кроме того, начнутся работы по строительству северных обходов в городах Львов и Тернополь. На западе Украины новая кольцевая должна также появиться вокруг Берегово.
Еще одним проектом в ведомстве называют объезд города Кобеляки, который является частью национального шоссе Днепр-Решетиловка.
“Укравтодор” пишет, что также в планах есть подготовка технико-экономического обоснования и проектной документации для дополнительных объездных дорог в городах Дубно, Хмельницкий, Белая Церковь, Стрый и окружная в Кременчуге с мостом через реку Днепр.
Общая протяженность построенных дорог должна составить 101,5 км. То есть каждая из дорог будет иметь протяженность чуть больше 11 км.
Ведомство также опубликовало карту с городами, где запланированы строительства.
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