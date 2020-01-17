Всемирный Банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины

Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения.

“Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины – с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)”, – отметил Гончарук.

Он также добавил, что инфляция в Украине быстро замедляется.

“Инфляция быстро замедляется – 4,1% в 2019 году (для сравнения, 9,8% – в 2018-м и 13,7% – в 2017-м)”, – добавил премьер.