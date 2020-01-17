Межбанк: среда прошла не в пользу гривны

Среда на валютном рынке прошла очень динамично, напряженно и в конечном итоге – не в пользу гривны.

Нестандартность ситуации заключалась в том, что при позитивных результатах вчерашнего аукциона по размещению ОВГЗ (чиновники продали бумаг на 6,3 млрд гривен и это должно было привести к росту предложения валюты от нерезидентов на украинском межбанке) – спрос оказался гораздо большим, чем предложение. Даже с учетом нерезиденстких продаж валюты под расчеты за облигации, а часть покупок украинских долговых бумаг прошла за счет фактического перевложения гривны, полученной инвесторами от погашений предыдущих выпусков ОВГЗ. Это снизило “чистый” объем предлагаемой нерезидентами валюты на межбанке и отразилось на всей динамике курса сегодняшней сессии.

Многие покупатели ожидали другого расклада сил на торгах и тянули до последнего, не покупая растущую в цене валюту. Но их, в конечном итоге, припирало время, и к 12 часам рынок был существенно разогрет как прямыми продавцами-экспортерами, так и спекулянтами.

После обеда и максимального роста котировок к уровням в продажи доллара выше 24,40 гривен – на торги неоднократно выходил Нацбанк и продавал валюту на пике цен.

Этим регулятор решал две задачи: 1) частично гасил ажиотаж у покупателей; 2) сам неплохо зарабатывал на скачке котировок, так как еще недавно сам выкупал это доллар через интервенции и аукцион по курсу существенно ниже 24 гривен.

Выходы Нацбанка частично погасили излишний спрос на валюту на межбанке, но в целом – к концу сессии рынок остался достаточно нервным и спекулятивным.

Спекулянты сегодня очень неплохо заработали как в традиционном для себя формате «в две стороны», так и на скачках курса при игре «на повышение».

Ход торгов:

Стартовав с 24,24/24,28 гривен (что было чуть ниже закрытия вчерашнего дня 24,265/24,295) — к 11 часам доллар вырос до 24,27/24,295. Это произошло за счет оперативного выкупа несколькими банками всей валюты , предлагаемой нерезидентами под расчеты за ОВГЗ. Предложение быстро выдохлось, а спрос нарастал как за счет крупных покупок клиентов, так и откровенно спекулятивного разогрева котировок спекулянтами. К 12 часам доллар подорожал до 24,31/24,345 гривен, а на обед дилеры ушли уже при курсе 24,33/24,355. Но это был еще не предел.

После обеда стало ясно, что значительная часть покупателей не закрыта. Кто-то снял заявки до завтра, а кого-то настолько поджимало время, что они уже “созрели” к спекулятивным котировкам. Это быстро раскусили немногочисленные продавцы и стали откровенно играть “на повышение”. В 14:00 доллар вырос до 24,36/24,39 гривен, а к 15:00 курс взлетел до 24,43/24,47 и выше. НБУ вышел на рынок и последовательно начал заливать рынок в начале по 24,50 гривен, а затем неоднократно и по 24,45. Продал по нашим наблюдениям всего порядка $40-65 млн , что частично сбило котировки до 24,42/24,46 к 16:00 и до 24,41/24,45 гривен за доллар к концу сессии.

Среагировал на поведение межбанка и наличный рынок, где котировки доллара в обменках финкомпаний поднялись с утренних 24,10/24,30 до 24,20-24,25/24,45-24,50 к концу дня.

Главные события 22 января на межбанке:

1) Взлет доллара с утренних котировок 24,24/24,28 гривен до 24,41/24,45 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но был вынужден неоднократно продавать валюту через Matching по 24,45-24,50 гривен, чтобы сбить ажиотаж. Всего по расчетам “Минфина” продал до $40-65 млн;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,3007 гривен, а официальный на 23 января составил 24,331 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,45 / 24,49

евро – 27,10 / 27,14

российский рубль – 0,3944 / 0,3955

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1088 / 1,1190

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