Минимальную стоимость контракта в ЗВО будет устанавливать МОН

Стоимость обучения на контрактной основе на определенных специальностях в высших учебных заведениях будет устанавливать государство.

Об этом в интервью Украинской правде.Жизнь сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

По его словам, нововведение начнет действовать уже с лета 2020 года.

“Есть много эффектов этого нововведения. Мы останавливаем пагубный демпинг, когда университеты на каждой вступительной кампании пытаются подсмотреть у конкурента и опустить цену. Они давно ставят цену, которая значительно меньше себестоимости подготовки. Если спросить любой бизнес, может ли он продавать продукцию ниже себестоимости, вам единогласно скажут, что это смерть бизнеса. Университеты это понимают, но у них есть подушка в виде госфинансирования”, – отмечает заместитель министра.

Он подчеркнул, что именно поэтому существует явление дотации обучения контрактников за счет бюджетных денег.

“Из-за демпинга на цены на контракт людей приучили к такому восприятию высшего образования как чего-то недорогого. Мы скорее купим евробляху за 100 тысяч гривен, чем оплатим 4 года обучения на бакалавриате за эти же деньги. Надо заканчивать с таким подходом, потому что это вопрос качества обучения, зарплат преподавателей и обеспеченности университетов. Введение индикативной себестоимости позволит это сделать”, – говорит Егор Стадный.

Также он предположил, что демпинг университетов на стоимость обучения может иметь и коррупционную составляющую.

“Университеты, которые сейчас ставят цену на контракт 12-13 тысяч на популярные специальности – я понимаю, что некоторые из них не чисты на руку и «добирают» на сессиях. То есть зарплату официальную преподавателю высокую дать не можем, потому контракты низкие, а на сессиях – вольница, снимайте урожай. Надеюсь, это не распространенное явление, характерное для малого количества заведений. А разве кто-то захочет в условиях высокой цены на контрактное обучение платить еще и взятки на сессии?”, – подчеркнул заместитель министра образования и науки.