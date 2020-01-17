Каким будет кредитный договор по новым правилам - НБУ

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Согласно новым правилам Национального банка относительно потребительского кредитования, банки должны на первой странице договора указывать полную стоимость такого кредита в процентах к сумме заимствования.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в FACEBOOK.
Что это даст: это позволит потребителям легче сравнивать услуги нескольких банков и выбирать самую выгодную для себя.
“Обращения граждан в Национальный банк свидетельствуют, что потребительские кредиты содержат риски, которых потребители не осознают в момент, когда получают услугу”, – отмечают в НБУ.
Дело в том, что фактические расходы на обслуживание такого кредита могли оказаться значительно большими, чем ожидал потребитель.
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“Договоры на получение финансовых услуг часто являются длинными и написаны на непонятном языке. Поэтому потребитель может просто не заметить важную для себя информацию и дополнительные платежи и комиссии, которые удорожают услугу”, – рассказала начальник управления защиты потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.
Поэтому банки будут обязаны предоставлять эту информацию в едином виде на сайтах и в рекламе.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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