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Каким будет кредитный договор по новым правилам - НБУ

Каким будет кредитный договор по новым правилам - НБУ

Согласно новым правилам Национального банка относительно потребительского кредитования, банки должны на первой странице договора указывать полную стоимость такого кредита в процентах к сумме заимствования.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в FACEBOOK.

Что это даст: это позволит потребителям легче сравнивать услуги нескольких банков и выбирать самую выгодную для себя.

“Обращения граждан в Национальный банк свидетельствуют, что потребительские кредиты содержат риски, которых потребители не осознают в момент, когда получают услугу”, – отмечают в НБУ.

Дело в том, что фактические расходы на обслуживание такого кредита могли оказаться значительно большими, чем ожидал потребитель.

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“Договоры на получение финансовых услуг часто являются длинными и написаны на непонятном языке. Поэтому потребитель может просто не заметить важную для себя информацию и дополнительные платежи и комиссии, которые удорожают услугу”, – рассказала начальник управления защиты потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Поэтому банки будут обязаны предоставлять эту информацию в едином виде на сайтах и в рекламе.

Справка Finance.ua:

  • С 19 января 2020 года в связи с новыми требованиями законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг банки обязаны раскрывать полную стоимость потребительского кредита.
  • По данным регулятора, потребительское кредитование в Украине растет высокими темпами – около 30% год к году.
  • В Нацбанке рассказали о планах увеличить капитал банков под необеспеченные потребительские кредиты.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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