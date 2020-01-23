Для ветеранов труда увеличат требование по возрасту

Минсоцполитики обнародовало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пожилых людей».

Что предлагают – освобождение от уплаты земельного налога для ветеранов труда, лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, одиноких пожилых людей, которые имеют в собственности жилой дом, и пожилых людей, которые имеют дачу или жилой дом в садоводческом обществе.

Заметим, что это может оказаться чисто декларативной нормой, ведь уже сейчас НКУ предусматривает освобождение от уплаты земельного налога, в частности, пенсионеры по возрасту. Сомнительно, чтобы лица, названные в законопроекте, не принадлежали к их числу. Кстати, раньше от уплаты земельного налога предлагалось освободить малообеспеченные и многодетные семьи.

Законопроект предусматривает новое определение для ветеранов труда:

предлагают считать ветеранами лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, у физических лиц:

мужчины, у которых страховой стаж 42 года;

женщины – страховой стаж 37 лет.

Сейчас такие показатели – 40 и 35 лет соответственно.

Предлагается отменить:

Преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом.