Для ветеранов труда увеличат требование по возрасту

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Минсоцполитики обнародовало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пожилых людей».
Что предлагают – освобождение от уплаты земельного налога для ветеранов труда, лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, одиноких пожилых людей, которые имеют в собственности жилой дом, и пожилых людей, которые имеют дачу или жилой дом в садоводческом обществе.
Заметим, что это может оказаться чисто декларативной нормой, ведь уже сейчас НКУ предусматривает освобождение от уплаты земельного налога, в частности, пенсионеры по возрасту. Сомнительно, чтобы лица, названные в законопроекте, не принадлежали к их числу. Кстати, раньше от уплаты земельного налога предлагалось освободить малообеспеченные и многодетные семьи.
Законопроект предусматривает новое определение для ветеранов труда:
предлагают считать ветеранами лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, у физических лиц:
Сейчас такие показатели – 40 и 35 лет соответственно.
Предлагается отменить:
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