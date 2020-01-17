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Google увеличивает срок поддержки ноутбуков с Chrome OS

Google увеличивает срок поддержки ноутбуков с Chrome OS

Ноутбуки с Chrome OS очень популярны на рынке образовательных услуг. И для таких устройства Google использует довольно незаметный и ненавязчивый процесс обновления. Однако автоматические обновления для Chrome OS не вечны, поэтому через несколько лет оборудование может устареть и перестать получать обновления.

Чтобы решить эту проблему, Google расширила поддержку автоматических обновлений.

Обновление устройств Chromebook регулируется политикой Google Automatic Update. При первоначальном выходе Chrome OS эта политика предусматривала рассылку автоматических обновлений на протяжении 3 лет. Со временем поисковый гигант расширил срок поддержки до 6 лет, а теперь, после очередного расширения, устройства будут получать обновления уже на протяжении 8 лет.

Однако это изменение политики будет распространяться только на новые устройства, вышедшие в 2020 году. Существующие на рынке модели не попадают под действие расширенного срока получения обновлений. В результате выходящие в этом году устройства Lenovo 500e и Acer Chromebook 712 будут получать обновления вплоть до 2028 года.

Google также реализовала некоторые другие улучшения для устройств Chromebook, использующихся в учебном процессе.

Так, предлагаются улучшения в консоли администратора, включая более быструю загрузку и новые функции. Например, страница “Устройства” позволяет IT-администраторам видеть дату окончания автоматического обновления для устройств в организации.

Вместе с тем, чтобы обеспечить поддержку этого расширенного периода обновления и новых функций, Google увеличивает цену программы Chrome Education Upgrade с 30 до 38 долларов.

По материалам ITC.ua
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