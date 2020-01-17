SkyUp снизил цену за багаж на одном из маршрутов

SkyUp временно снизил цену до 1 грн на перевозки багажа по маршруту Киев – Ереван.

Об этом написала пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.

Условия акции:

необходимо приобрести билеты на рейс Киев — Ереван или Ереван — Киев до 14.02.20. Период путешествий с 1 февраля до 28 февраля;

при покупке билета и вводе паспортных данных нужно выбрать дополнительную опцию “Багаж 23 кг” с пометкой “Акция”;

акция действует для всех тарифов, даже к билету с оплаченным багажом можно добавить еще одну единицу.

График и цена:

рейсы по маршруту Киев – Ереван выполняются дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону – от 1 553 грн;

рейсы по обратному маршруту выполняются в аналогичные дни (понедельник и пятница), а минимальная цена билета в одну сторону – 1987 грн.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.