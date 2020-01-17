SkyUp снизил цену за багаж на одном из маршрутов

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SkyUp временно снизил цену до 1 грн на перевозки багажа по маршруту Киев – Ереван.
Об этом написала пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.
Условия акции:
График и цена:
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
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