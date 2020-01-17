0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

SkyUp снизил цену за багаж на одном из маршрутов

SkyUp снизил цену за багаж на одном из маршрутов

SkyUp временно снизил цену до 1 грн на перевозки багажа по маршруту Киев – Ереван.

Об этом написала пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.

Условия акции:

  • необходимо приобрести билеты на рейс Киев — Ереван или Ереван — Киев до 14.02.20. Период путешествий с 1 февраля до 28 февраля;
  • при покупке билета и вводе паспортных данных нужно выбрать дополнительную опцию “Багаж 23 кг” с пометкой “Акция”;
  • акция действует для всех тарифов, даже к билету с оплаченным багажом можно добавить еще одну единицу.

График и цена:

  • рейсы по маршруту Киев – Ереван выполняются дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону – от 1 553 грн;
  • рейсы по обратному маршруту выполняются в аналогичные дни (понедельник и пятница), а минимальная цена билета в одну сторону – 1987 грн.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.

Лучшие кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.