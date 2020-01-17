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Минэкономики ожидает низкую инфляцию в первой половине 2020 года

Минэкономики ожидает низкую инфляцию в первой половине 2020 года

В первой половине 2020 года ряд факторов обусловят низкие показатели инфляции.

Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, снижению инфляции будут способствовать укрепление обменного курса гривны, снижение цен на сырьевые товары на глобальных рынках и последние решения по ценообразованию в сфере ЖКХ.

“В целом за год показатели инфляции вероятно будут ниже по сравнению с октябрьским прогнозом”, – говорится в документе.

Специалисты Минэкономики напоминают, что в конце 2019 года продолжилось существенное снижение инфляционного давления, которе опережало прогнозные показатели. Укрепление обменного курса гривны к иностранным валютам создавало дефляционное влияние на все внутренние цены (как на потребительские, так и на ценовые показатели всего реального сектора экономики). Как результат потребительская инфляция по итогам 2019 года замедлилась до 4,1% и была близка к нижней границе целевого диапазона (5% ± 1. п.).

Кроме того, цены в промышленности по итогам 2019 года зафиксировали рекордное снижение – на 7,4%. Цены в строительстве в ноябре 2019 года замедлились до 0,9% в годовом расчете (с 1,7% в октябре 2019 года).

По материалам РБК-Украина
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