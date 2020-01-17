Минэкономики ожидает низкую инфляцию в первой половине 2020 года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В первой половине 2020 года ряд факторов обусловят низкие показатели инфляции.
Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как отмечается в сообщении, снижению инфляции будут способствовать укрепление обменного курса гривны, снижение цен на сырьевые товары на глобальных рынках и последние решения по ценообразованию в сфере ЖКХ.
“В целом за год показатели инфляции вероятно будут ниже по сравнению с октябрьским прогнозом”, – говорится в документе.
Специалисты Минэкономики напоминают, что в конце 2019 года продолжилось существенное снижение инфляционного давления, которе опережало прогнозные показатели. Укрепление обменного курса гривны к иностранным валютам создавало дефляционное влияние на все внутренние цены (как на потребительские, так и на ценовые показатели всего реального сектора экономики). Как результат потребительская инфляция по итогам 2019 года замедлилась до 4,1% и была близка к нижней границе целевого диапазона (5% ± 1. п.).
Кроме того, цены в промышленности по итогам 2019 года зафиксировали рекордное снижение – на 7,4%. Цены в строительстве в ноябре 2019 года замедлились до 0,9% в годовом расчете (с 1,7% в октябре 2019 года).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%Вчера, 15:15 - 8229 8
Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкираВчера, 11:51 - 4375 7
В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке рейдерского захвата МикитасемВчера, 12:25 - 1661 7
"Воля" меняет тарифы с 1 февраляВчера, 11:10 - 5512 6
Украинские компании потребовали ввести пошлины на российское топливоВчера, 11:45 - 777 6
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%Вчера, 15:15 - 8229 8
Межбанк: покупатели опасаются потенциального роста гривныВчера, 11:15 - 7263 3
"Воля" меняет тарифы с 1 февраляВчера, 11:10 - 5512 6
Когда полицейский может забрать авто на штрафплощадкуВчера, 13:00 - 5091 1
Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкираВчера, 11:51 - 4375 7
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Вчера, 17:10 - 176
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2594
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1501
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1365 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2253