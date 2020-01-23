Apple начнет сборку бюджетного iPhone в феврале (фото)

Бюджетный iPhone от американской компании Apple начнут собирать в феврале, а в марте он должен поступить в продажу.

По словам людей, знакомых с планом компании, Apple планируют начать сборку нового недорогого iPhone.

Ожидается, что компания в Купертино официально представит новый телефон уже в марте.

Отмечается, что это будет первая недорогая модель со времен iPhone SE. Она будет выглядеть так, как iPhone 8 от 2017 года. Ожидается, что в новом телефоне датчик Touch ID будет встроен в кнопку “Домой” и он будет оснащен тем же процессором, что и новые iPhone 11.

В настоящее время iPhone 8 продается на сайте компании от 449 долларов. Apple продавала iPhone SE по 399 долларов до момента, когда этот телефон был снят с продажи.

Ранее РБК-Украина писало, что в первой половине 2020 года Apple планирует выпустить iPhone SE 2 с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем. После ожидается выход линейки из моделей iPhone 12 с 5,4-дюймовым, двух с 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым экраном, которые будут поддерживать 5G с модемом Qualcomm X55.



Также сообщалось, что Apple 28 октября презентовала новые беспроводные шумоподавляющие наушники AirPods Pro. Наушники способны работать без подзарядки 4,5 часа.